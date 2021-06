Napoli, smentiti contatti con la Uefa per prendere posto della Juventus in Champions

La società campana fa chiarezza su un caso esploso quest'oggi

“Il Napoli non ha contattato la Uefa per subentrare in Champions League” lo chiarisce la società partenopea con un comunicato ufficiale. Bein Sport aveva rilanciato questa notizia rivelando un contatto da parte del club azzurro con la Uefa per capire le possibilità di subentrare alla Juventus in caso di squalifica. Da tempo si parla oramai di una possibile squalifica delle tre società che fanno parte ancora della Superlega: Real Madrid, Barcellona e Juventus, che dovrebbe portare ad una esclusione dalla Champions League 2021-22.