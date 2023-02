Napoli, Spalletti: “Affrontare l’Eintracht con stessa interpretazione del campionato”

Grande attesa a Napoli per il match di domani a Francoforte contro l'Eintracht, valido per la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League. Le parole del tecnico partenopeo che ha presentato così l'incontro: "Domani mi aspetto un Napoli che sappia interpretare la gara così come l'ha sempre interpretata in campionato. Giochiamo contro un avversario che ha qualità ed esperienza in campo europeo. Conosco bene i miei calciatori, sia come atleti che come uomini, e mi aspetto che sappiano interpretare nella maniera giusta un match da dentro fuori come è quello degli ottavi di Champions. Qui non c'è margine di punti come in campionato, ma anche in Italia abbiamo considerato le partite in maniera singola come se fossero sempre degli scontri diretti. Quindi abbiamo acquisito questo tipo di approccio alle gare. Per me la Champions resta una festa, lo era quando abbiamo iniziato questo percorso, lo è adesso che siamo agli ottavi. Vogliamo riuscire a goderci ogni momento e cercheremo di meritarci questo cammino"