Napoli, Spalletti avverte: “Serviranno umiltà e disponibilità”

Luciano Spalletti conosce il palcoscenico di Champions e avverte i propri giocatori

Il Napoli domani in campo al Maradona per la qualificazione ai quarti di finale contro l'Eintracht Francoforte. La squadra di Luciano Spalletti partirà con un notevole vantaggio di 2-0, consapevole di trovarsi anche in un buon periodo di forma. Per appuntamenti del genere, però, non è mai abbastanza secondo il tecnico azzurro: "Per fare grandi squadre servono grandi calciatori, impossibile avvenga diversamente. Il Napoli è stato bravo a costruire una grande squadra, poi è chiaro che ci vogliano delle qualità, oltre a essere bravi, tipo l'umiltà, la disponibilità, la professionalità di volersi mettere a disposizione, di aiutare il compagno".

EUROPA - Il Napoli è protagonista di una stagione strepitosa, capace di imporre il proprio dominio sia sul territorio nazionale che europeo. In Champions, però, il discorso è diverso e può sorprenderti da un momento all'altro. Queste le parole di Luciano Spalletti in conferenza stampa: "Non abbiamo da pensare a quello che è la Champions League in generale, dobbiamo pensare solo a passare il turno. Abbiamo totale rispetto della qualità dell'Eintracht e del lavoro di Glasner. Sappiamo che sarà una partita durissima e difficilissima. Non possiamo essere presuntuosi, non possiamo pensare già ai turni successivi, non è il nostro modo di ragionare".

SUL DIVIETO IN TRASFERTA - A tenere banco per la sfida del Diego Armando Maradona è stato proprio il divieto di trasferta per i tifosi ospiti. Prima riguardante tutti i sostenitori tedeschi, poi ridotto solamente ai residenti a Francoforte. "E' un provvedimento adottato in conseguenza a quanto accaduto all'andata, dove non c'è stato il massimo dell'ordine pubblico. E' una questione politica in cui io non posso entrare. Se se c'è il timore che possa succedere qualcosa, è giusto intervenire. Bisogna fidarsi della qualità degli organi ufficiali, addetti a prendere delle decisioni" ha concluso Luciano Spalletti, tecnico del Napoli.