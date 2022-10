Napoli supera l’Ajax e conquista la qualificazione agli ottavi di finale

Il Napoli al "Maradona" ha battuto l'Ajax conquistando l'accesso agli ottavi di finale di Champions League con due giornate di anticipo. I partenopei si sono imposti con il risultato di 4-2. Dopo i sei gol dell'andata, il Napoli cala il poker giocando benissimo anche in casa. Dopo quattro minuti segna subito Lozano, poi bis di Raspadori. A inizio ripresa l'1-2 di Klaassen, qualche problema fisico per Anguissa e il ritorno in campo di Osimhen. Al 62' Kvaratskhelia fa tris su rigore. Sempre su rigore il 2-3 di Bergwijn, dunque poker di uno scatenato Osimhen all'89'.