Napoli, tegola Insigne: l’attaccante out per Liverpool

Piove sul bagnato in casa Napoli. Gli azzurri, che in campionato non vincono da cinque giornate, dovranno fare a meno di Lorenzo Insigne per la delicata sfida di Champions League contro il Liverpool, in programma ad Anfield mercoledì 27 novembre alle 21. Il capitano azzurro è stato messo ko da un problema al gomito rimediato nella gara di sabato scorso contro il Milan. Questo quanto riportato dal club sul proprio sito ufficiale: “Ghoulam e Fabian Ruiz hanno effettuato allenamento personalizzato mentre Insigne ha svolto la prima parte dell’allenameno in gruppo evitando la partitina finale in seguito al trauma contusivo al gomito destro rimediato nella gara di sabato a San Siro”.