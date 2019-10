Napoli, vittoria contro il Salisburgo grazie agli scarpini di…Albiol

Il successo del Napoli nella serata di Champions League contro il Salisburgo potrebbe essere merito non solo dei giocatori scesi in campo in Austria. Infatti, come mostrano alcuni scatti diffusi da Sky Sport, un paio di scarpini dell’ex difensore Raul Albiol sono stati immortalati negli spogliatoi partenopei.

Il difensore spagnolo ha lasciato il Napoli questa estate dopo sei anni in azzurro ed è approdato al Villarreal. Nonostante l’addio, Albiol è rimasto legato alla squadra e ai suoi compagni. Così tanto che negli spogliatoi partenopei ancora sono presenti i suoi scarpini. Non si sa, in realtà, il motivo di questa presenza curiosa ma senza ombra di dubbio ha portato fortuna.