Nasri, il miglior 11 con i giocatori di Real Madrid e Psg: Messi escluso, c’è Donnarumma

L'ex calciatore combina le due formazioni schierando il suo 11 migliore

Samir Nasri è diventato da qualche mese commentatore sportivo per Canal + . L'ex stella del calcio francese ha rilasciato un'intervista a L'Equipe in cui ha avuto modo di parlare del big match di Champions League tra Real Madrid e Paris Saint-Germain che vedrà questa sera il suo secondo atto per gli ottavi di finale.

L'ex giocatore ha svelato il suo 11 "combinato" ideale che fa un mix tra i calciatore blancos e quelli parigini. Undici incrediblmente forte quello ottenuto che, però, fa parlare per alcune scelte. In porta c'è Donnarumma e non Courtois, mentre in mezzo al campo c'è Verratti con Modric e Kroos. Se per la difesa 3/4 sono del "Paris", è l'attacco che fa parlare. Il trio offensivo, infatti, vede Neymar, Benzema e Mbappé. Niente Lionel Messi, escluso da Nasri e non considerato, quindi, al livello dei tre citati, almeno in questo momento.