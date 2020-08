Neuer torna sull’8-2 del Bayern Monaco al Barcellona: “Ho rigiocato la gara nella mia mente. È successo qualcosa di folle”

Una notte incredibile, quella vissuta poche sere fa dal Bayern Monaco capace di abbattere letteralmente il Barcellona con un pirotecnico 8-2 in Champions League. Un risultato che ha fatto tanto parlare e che ha portato anche all’esonero imminente del mister blaugrana Setien. A tornare su quella gara è stato Manuel Neuer, portiere dei tedeschi, che al sito ufficiale bavarese ha commentato il momento dei suoi dopo quel match.

Neuer: “Ho rigiocato quella partita nella mia mente. Qualcosa di folle”

“È successo qualcosa di folle. Ho rigiocato ogni episodio della partita, ogni gol. Tutto nella mia mente”, ha detto Neuer che però riporta l’attenzione sulla competizione e sul prossimo impegno. “Tuttavia sappiamo che le cose cambiano rapidamente nel calcio. Non puoi riposare per molto tempo, guardarti indietro e dire ‘Wow, guarda cosa abbiamo ottenuto’. Perché c’è sempre un’altra partita e noi dobbiamo fare il passo successivo, affrontare il prossima avversario. Il Lione è tatticamente un’ottima squadra. Nella loro rosa ci sono veri killer che hanno punito senza pietà il Manchester City. Non dobbiamo rilassarci. Sappiamo che il Lione è un avversario che ci può punire se commettiamo un qualsiasi errore”. Testa dunque all’impegno con i francesi del prossimo 19 agosto. Neuer è pronto e punta in alto…

