Neymar, arriva la beffa? Può saltare la finale di Champions per violazione protocollo anti Coronavirus

Neppure il tempo di esultare per la finale di Champions League ottenuta dopo la vittoria sul Lipsia, che in casa Paris Saint-Germain è tempo di polemiche. Infatti, protagonista di un episodio che potrebbe essere decisivo per l’ultimo atto del torneo, è Neymar. L’asso brasiliano richia di saltare la partitissima di domenica. Il motivo? La violazione del protocollo anti coronavirus.

Neymar: scambio maglia “sconsigliato”

Da quanto afferma il Sun, ma anche altri media e utenti sui social, non è passato inosservato il comportamento “normale” se non fosse appunto per il particolare periodo relativo alla pandemia di coronavirus, di Neymar che al termine della partita contro il Lipsia è andato a scambiare la maglia con Marcel Halstenberg, difensore rivale.

Peccato che tale comportamento, secondo le linee guida del protcollo Uefa sulle normel anti Covid-19, vieti o, in realtà, sconsigli tale gesto. “Si consiglia ai giocatori di astenersi dal cambiare le maglie”. Nessuna ulteriore dicitura ma secondo il tabloid in precedenza era stato chiarito come questa eventualità sarebbe potuta essere “punita” con un isolamento di 12 giorni per i calciatori che si sarebbero trovati in questa situazione.

Da capire, adesso, cosa accadrà a Halstenberg ma soprattutto a Neymar che, chiaramente, in caso di isolamento, salterebbe la finale di Champions League di domenica…

