Neymar, ma quale tensione? Allo stadio con cassa e musica a tutto volume

Dopo aver conquistato una storica semifinale, il Paris Saint-Germain è alla caccia della prima finale di Champions League della sua storia. La squadra allenata da Tuchel scenderà in campo con il tridente pesante ovvero Neymar, Mbappé e Di Maria per cercare di mettere paura agli avversari.

NEYMAR A TUTTO VOLUME

Tutti gli occhi sono puntati su Neymar. Il brasiliano ha l’opportunità di portare il suo club in finale e provare ad alzare il trofeo già vinto con il Barcellona. L’ex blaugrana non sembra comunque avvertire alcun tipo di pressione considerato il suo arrivo al Da Luz. Mentre i suoi compagni sono scesi in giacca e cravatta con le consuete cuffie, il fantasista si è presentato in camicia, con una grande cassa e la musica a tutto volume. Un po’ di ritmo per scacciare la tensione.