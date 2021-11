Neymar prima del rigore a Szoboszlai: “Sei sicuro di segnare?”

Siparietto in campo al termine di Lipsia-PSG di Champions League

Come dichiarato ieri nel post-partita dal giovane talento ungherese, Neymar avrebbe cercato di distrarlo prima di calciare dal dischetto, chiedendogli: "Sei sicuro di segnare il rigore?". Szoboszlai avrebbe risposto con calma olimpica: "Si, non li sbaglio mai". E così è stato infatti, perchè Szoboszlai dagli undici metri non ha sbagliato e ha regalato alla sua squadra, dopo il rigore parato di Donnarumma ad Andre Silva nel primo tempo, il primo e unico prestigioso punto che non ha evitato però al club tedesco l'eliminazione aritmetica dalla Champions League, a due giornate dalla fine.