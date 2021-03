Obi Mikel ricorda Chelsea-Barcellona del 2009: “Tavoli rotti e bottiglie lanciate. E che furia Drobga!”

Una qualificazione meritata ampiamente sfumata in pieno recupero: già questo basterebbe a far saltare i nervi al giocatore più calmo. Se poi ci si mette la serata da incubo di un arbitro che sbaglia tutto, ma proprio tutto, e penalizza fortemente la propria squadra, allora diventa impossibile contenersi. Ne sanno qualcosa i giocatori del Chelsea, che nel 2008/09 videro svanire il pass per la finale di Champions League nella semifinale contro il Barcellona a causa degli orrori del direttore di gara Ovrebo. Al termine del match, i Blues attaccarono duramente l’arbitro, sfogando platealmente la loro rabbia.

Obi Mikel era presente in quella serata amara per lui e per gli altri Blues. L’ex Chelsea ha rivelato il post gara ai microfoni di The Athletic: “C’era il caos nel tunnel e poi negli spogliatoi. C’erano bottiglie e cose che volavano ovunque . Hanno rotto i tavoli. Tutti urlavano e urlavano. Perdere in quel modo era qualcosa che non riuscivamo ad accettare, ma quella è stata una notte davvero folle. Drogba ha perso la testa in campo e poi ha continuato negli spogliatoi”.