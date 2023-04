Oblak ammette: “Non guardo la Champions League. Fa male non esserci”

Il portiere dell'Atletico Madrid ammette la difficoltà di non competere con le migliori in Europa in Coppa in questa stagione.

Jan Oblak , portiere dell' Atletico Madrid , ha rilasciato un'intervista a TVE ed ha parlato della possibilità di vincere LaLiga da parte dei Colchoneros che si trovano a 13 punti dal Barcellona capolista. Non solo. L'estremo difensore ha confessato di non guardare l'edizione attuale della Champions dopo l'eliminazione dei suoi.

LIGA - "È molto complicato (vincerla) perché il Barça ha molto vantaggio ed anche il Real Madrid è davanti a noi. C'è molta strada da fare, ma se il Barça continua così sarà impossibile. Non si sa mai, domenica è molto importante, sarebbe un bene per tutti se portassimo un po' di entusiasmo al campionato. Speriamo di riuscirci", ha detto Oblak facendo riferimento al big match del Camp Nou domenicale.

COPPA - "Non giocare in Champions è molto complicato, non la guardo perché mi fa male non giocarla ed è difficile dare per scontato che abbiamo perso nella fase a gironi e vedere gli altri che giocano e tu non ci sei".