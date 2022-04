Oblak sicuro: “Con 30 minuti in più l’Atletico avrebbe battuto il City”

Parla il portiere degli spagnolo dopo la gara di Champions

Fuori dalla Champions League dopo il k.o. per 1-0 dell'andata e il pari senza reti del ritorno. L'Atletico Madrid si lecca le ferite ma ha anche la convinzione di essersela giocata alla pari col Manchester City e, come dichiarato dal portiere Jan Oblak, con qualche minuto in più di gioco avrebbe anche potuto superare il turno...

Il portiere dei Colchoneros, ai microfoni della Uefa, ha commentato l'eliminazione dei suoi ed in modo particolare l'andamento della sfida di ritorno: "Abbiamo dato tutte le nostre forze e potevamo vincere. Nella prima partita sono stati molto più forti di noi, ma in questa gara abbiamo giocato meglio. In due partite abbiamo avuto più occasioni di loro, ma non siamo riusciti a trasformarle in gol".

E ancora: "I nostri fan ci hanno supportato molto, ci hanno aiutato molto. Penso che la partita con il Manchester City avrebbe potuto avere esito diverso col nostro successo se fosse durate 30 minuti in più. Non abbiamo nulla da rimproverarci, abbiamo dato tutto al cento per cento", ha detto Oblak.