Osimhen tornato in Italia: in tribuna per Napoli-Union Berlino

Victor Osimhen è tornato in Italia. L'attaccante, volato alla volta della Nigeria alla vigilia della gara d'andata contro i tedeschi dell'Union Berlino per risolvere dei problemi familiari, è ora a Napoli. L'ex Lille, attualmente infortunato, non sarà a disposizione per gli ultimi due impegni prima della sosta per le Nazionali. In occasione della sfida tra Napoli e Union Berlino, valevole per la quarta giornata del gruppo C di UEFA Champions League, Victor Osimhen sarà sugli spalti del Diego Armando Maradona per sostenere i compagni. Attualmente secondi - alle spalle del Real Madrid - gli azzurri cercano punti per staccare il pass per gli ottavi di finale della competizione.