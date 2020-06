Ottavi di Champions, è rebus stadi. Ceferin: “Decisione entro il 10 luglio”

Dal 12 al 23 Lisbona ospiterà la Final 8 di Champions League. Una formula forzata e adottata in virtù dello stop forzato subito dal mondo sportivo negli ultimi tre mesi. Prima però le squadre ancora impegnate agli ottavi dovranno disputare il match di ritorno e ancora non è chiaro se si giocherà in campo neutro oppure no.

Parola a Ceferin

Dopo l’ufficialità delle Final 8 in Portogallo e in Germania (Europa League), Ceferin ha commentato così la questione relativa agli stadi degli ottavi di finale: “Non abbiamo ancora preso una decisione in merito alle partite di ritorno degli ottavi di finale. Non si sa se si giocheranno in campo neutrale oppure negli stadi delle squadre in casa. Stiamo parlando con i club che ovviamente vogliono esercitare il loro diritto di giocare nel proprio impianto. Prenderemo presto una decisione, ma più avanti. Entro il 10 luglio“.

Spettatori allo stadio

Interrogato anche in merito alla questione spettatori, Ceferin ha risposto così: “Il rischio è ancora presente e bisogna stare attenti. Ad oggi non sappiamo se gli spettatori potranno tornare allo stadio. Daremo una risposta entro metà luglio“.