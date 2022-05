P. Schmeichel: “Il Real Madrid non ha diritto di essere finalista di Champions”

L'ex dello United ha ammesso che il Manchester City ha giocato meglio

L'ex portiere del Manchester United Peter Schmeichel ha commentato l'exploit del Real Madrid che ha conquistato con il brivido la finale di Champions League, ribaltando nei minuti finali il risultato e poi nei supplementari punendo definitivamente il Manchester City con il rigore di Benzema per il 3-1 definitivo. “Penso che il Real Madrid non abbia il diritto di essere in finale di Champions League. Era notevolmente più debole del City durante le due partite. La loro prima occasione da gol nella partita di ritorno è arrivata al 90 'e ha portato al pareggio. Il Manchester City aveva il controllo completo del gioco, ma dopo il pareggio spagnolo una spinta notevole è arrivata dai tifosi madridisti che sono il dodicesimo uomo in campo. Gli spalti sono impazziti, è stato fantastico giocare per il Real con quella atmosfera".