Papu Gomez e Ilicic, siparietto in conferenza e commento social: “Ecco come si dimostra l’amore…”

Feeling in campo e anche fuori. Vedere per credere cosa accade tra Alejandro Papu Gomez e Josip Ilicic, calciatori dell’Atalanta, dopo il successo in Champions League contro il Valencia. Mentre lo sloveno, autore di ben 4 reti, parla in conferenza stampa, l’argentino gli piomba addosso e… lo bacia.

Un momento di tenerezza e amicizia tra i due confermato anche più avanti sui social. Sulla propria pagina Instagram, infatti, Gomez ha scritto: “L’amore non ha bisogno di essere compreso, ma va solo dimostrato”. E sicuramente tra i due c’è ‘una bellissima storia d’amore’ e… di gol.