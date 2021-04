Una gara che si prospetta spettacolare, con il Bayern Monaco intenzionato a recuperare lo svantaggio dell’andata (3-2) e il PSG che non rimarrà a guardare e proverà a colpire in ripartenza. Questi gli undici per parte scelti da Pochettino e da Flick per il ritorno dei Quarti di finale di Champions League:

Paris Saint-Germain-Bayern Monaco, le formazioni ufficiali

PARIS SAINT-GERMAIN (4-2-3-1)

Navas; Dagba, Danilo, Kimpembe, Diallo; Gueye, Paredes; Di Maria, Neymar, Draxler; Mbappé

BAYERN MONACO (4-2-3-1)

Neuer; Pavard, Boateng, Hernandez, Davies; Kimmich, Alaba; Sané, Muller, Coman; Choupo-Moting