Pazza Inter al Camp Nou: sorpassa il Barcellona che pareggia nel finale (3-3)

Pazzesca partita al Camp Nou di Barcellona nel match della quarta giornata della fase a gironi di Champions League. L'Inter pareggia 3-3 contro i catalani ma sfiora la vittoria visto che il pareggio finale di Lewandowski è arrivato a 8' dalla fine ma poi in pieno recupero Asslani ha sfiorato il clamoroso 4-3. Il pareggio però è buono per i nerazzurri che resta a +3 sui catalani. Il Bayern è già qualificato. La partita inizia e la squadra di Inzaghi colpisce una traversa con Dzeko. Ma a passare è il Barça con Dembele. Nella ripresa l’Inter parte forte e prima Barella e poi Lautaro ribaltano il match sull’1-2. Nella fase finale di gara il Barcellona attacca e trova il pari con una conclusione di Lewandowski. In contropiede Gosens fa 3-2 ma ancora Lewandowski ristabilisce la parità. In classifica l'Inter resta a +3 sul Barça e alla squadra di Simone Inzaghi basterà una vittoria nelle prossime due gare per strappare la qualificazione agli ottavi. Barcellona a un passo dal baratro, l'eliminazione dalla fase a gironi di Champions per il secondo anno consecutivo è sempre più concreta: