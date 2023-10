Pepe da record, è il calciatore più longevo della Champions League

"Onestamente, sono davvero entusiasta di questo record perché è stato difficile raggiungerlo e ho dovuto faticare molto". È con queste parole che Képler Laveran Lima Ferreira, meglio conosciuto come Pepe, ha definito il traguardo raggiunto questo martedì in Champions League. In occasione della sfida Anversa-Porto, il difensore è sceso in campo da titolare ed è effettivamente diventato il più anziano a giocare una gara di Champions League.