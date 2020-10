Pepe pensa in grande: “Sogno di vincere la Champions League col Porto”

“Sogno di vincere ancora la Champions League, è questo che mi dà la motivazione di andare avanti”. Parole da vero leader, non solo del pacchetto difensivo, quelle di Pepe, difensore del Porto che questa sera sfiderà il Manchester City nella prima gara del girone di Coppa. Intervenuto in conferenza stampa, l’ex Real Madrid che in passato ha già vinto 3 volte la Coppa dalle grandi orecchie, spera di poter trionfare di nuovo, questa volta con la squadra del suo Paese.

Pepe: “Sogno di vincere la Champions League col Porto”

“Ho affrontato le squadre di Guardiola tante volte in carriera, so cosa aspettarmi… Dobbiamo restare sereni come squadra e lottare tutti insieme per raggiungere il nostro obiettivo: la vittoria”, ha esordito Pepe sulla gara contro i più quotati del Manchester City. “Abbiamo la responsabilità di rappresentare un club storico come il Porto. Il Manchester City è un avversario forte, ma a calcio si gioca in undici contro undici. Sento che posso sognare di vincere di nuovo la Champions, stavolta col Porto”. E ancora: “So che è difficile, ma il mio pensiero è vincere sempre. Questo è quello che mi fa venire voglia ogni giorno e mi fa competere ai massimi livelli”.