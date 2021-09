Pessina lancia l’Atalanta: battuto lo Young Boys 1-0

L'Atalanta conquista tre punti importantissimi contro lo Young Boys

L' Atalanta conquista tre punti importantissimi in Champions League. In attesa del match tra Villarreal e Manchester United, i nerazzurri superano lo Young Boys , portandosi provvisoriamente al comando del girone, con un punto sugli svizzeri. I detentori dell'Europa League e la formazione di Cristiano Ronaldo sono già spalle al muro.

L'Atalanta fa valere il fattore campo e imprime il proprio ritmo fin dalle prime battute. Tuttavia il gol non arriva. O meglio, quando arriva, viene annullato per fuorigioco, come accade a Toloi al 17'. Risponde lo Young Boys con Elia, che al 28' entra in area, ma spara alto da ottima posizione. Al 45' è l'Atalanta a rendersi pericolosa con Pessina, anche lui impreciso sotto porta. Nella ripresa comandano i bergamaschi, ma la rete non arriva. Il risultato si sblocca al 68': Pessina si fa trovare pronto sul passaggio di Zapata e da due passi insacca.