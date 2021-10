Piqué, gol speciale: aggancio a Roberto Carlos tra i difensori marcatori in Champions

Gerard Piqué va in gol contro la Dinamo Kiev e riscrive la storia tra i marcatori europei

Una zampata di destro per sbloccare il risultato contro la Dinamo Kiev. Ancora una volta, nel momento del bisogno, il Barcellona ritrova in Gerard Piqué un caposaldo su cui fare affidamento quando le cose non girano nel verso giusto. Il centrale difensivo spagnolo regala tre punti importanti per i catalani in ottica qualificazione agli ottavi, ma al tempo stesso si rilancia in una speciale classifica, quella dei difensori goleador in Champions League.