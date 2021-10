Piqué talismano: quando segna in Champions, il Barcellona vince sempre

Gerard Piqué si conferma un vero e proprio talismano per il Barcellona: quando va in gol, arriva sempre la vittoria al termine dei 90'

Un vero e proprio talismano. Così si potrebbe definire Gerard Piqué agli occhi dei tifosi del Barcellona. Infatti il difensore dei blaugrana ha una statistica davvero particolare in Champions League. Con la maglia del club catalano ha realizzato ben 14 reti nella massima competizione e, curiosamente, ogni volta in cui è andato a segno, è arrivata la vittoria della sua formazione al termine dei 90 minuti. Una statistica curiosa, confermata anche contro la Dinamo Kiev, nell'ultimo match, vinto per 1-0 dal Barcellona.