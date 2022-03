Pires gioca Real Madrid-Psg: “Blancos favoriti e al Bernabeu i tifosi…”

Il commento dell'ex giocatore sul big match di Champions League

Parlando a Marca, l'ex Arsenal ha detto: "Da ex giocatore penso che l'esperienza conti molto, ed è importante averla, e penso che la squadra di Ancelotti, ok, ha perso 1-0, ma non è niente, può tornare e ribaltare il risultato", ha commentato Pires. "Soprattutto al Bernabeu che sarà pieno e aiuterà molto i giocatori del Real Madrid. Ho avuto modo di giocare lì e il Bernabeu è molto complicato. Hanno un pubblico che preme forte e se le cose vanno bene per il Madrid... I giocatori del Psg potranno soffrire tutto questo. Quando giochi in casa e le cose vanno bene il pubblico aiuta. E l'1-0 non è niente, un 1-0 si rimonta molto facilmente e parliamo anche del Real Madrid che è una grande squadra che ha vinto questa competizione 13 volte. E poi hanno un allenatore come Ancelotti che è importante. Il Psg giocherà con tre fenomeni davanti ma anche il Real Madrid, beh, non deve avere paura perché se guardi le due squadre sono forti uguali".