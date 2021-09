Pires: “Nessuna squadra in Europa più forte del Bayern Monaco”. E sul Psg…

Il commento dell'ex calciatore sulla forza dei tedeschi in Europa rispetto alle altre squadre

Questa sera torna la Champions League con alcune delle partite più attese di tutto il torneo come Psg contro Manchester City. In un’intervista rilasciata a Kicker l’ex centrocampista della Francia e dell’Arsenal Robert Pires ha parlato della coppa dalle grandi orecchie spiegando come, a suo modo di vedere le cose, il Bayern Monaco sia favorito e non abbia eguali come squadra.

SQUADRA - "Sinceramente al momento non vedo una squadra migliore del Bayern Monaco in Europa", ha detto Pires. "Non solo per via delle individualità come Neuer, Lewandowski o Kimmich, ma per la rosa a disposizione del tecnico e la forza del club. Vedo il Bayern come il principale favorito per vincere la Champions". E ancora, facendo un paragone con il Dream Team del Paris Saint-Germain e senza risparmiare una frecciata ai francesi: "A Monaco si parla sempre di club, una cosa che trovo meravigliosa a differenza per esempio di quello che accade a Parigi dove si parla più dei singoli casi, come per esempio il futuro di Mbappé".