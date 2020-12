Pirlo: “Non credo ad un Barcellona in crisi. CR7 contro Messi? Due alieni”

La Juventus è pronta alla sfida con Barcellona, Cristiano Ronaldo sfiderà Messi per la prima volta da quando veste la maglia bianconera e la curiosità e alle stelle. Pirlo parla alla vigilia ma alza subito la guarda, visto che non crede alla crisi dei catalani: “Non credo alla crisi del Barcellona, perché abbiamo visto le partite hanno giocatori forti e un allenatore nuovo che sta dando le sue idee spiega Pirlo in conferenza – , avrà bisogno di tempo come noi alla Juventus, quindi non pensiamo che siano in crisi, sono un grande squadra”.

Il tecnico bianconero ha individuato i punti da migliorare rispetto alla gara d’andata: “Nella fase di non possesso dovremo fare meglio: non dobbiamo farci trovare scoperti tra le linee, dobbiamo restare stretti e farli allargare per poi aggredirli. Non mi piace quando qualche giocatore approccia la partita non al cento per cento, ma a volte dipende dalla stanchezza mentale, che in questo periodo ci può stare, e serve una scintilla per riaccendersi. Non dovrebbe accadere ma siamo in un periodo particolare. Domani sera non capiterà sicuramente”.

CR7 CONTRO MESSI – Domani rispetto all’andata ci sarà Cristiano Ronaldo, che dopo lo stop per Covid ha ripreso a segnare con grande continuità: “Si vede che si trova nella posizione giusta e che gli portiamo la palla solo quando deve fare gol – spiega Pirlo -. Io la penso come Koeman, sarebbe sbagliato dire e più bravo Cristiano o è più bravo Messi. Sono due fenomeni che stanno facendo gioire milioni di tifosi, vanno ringraziati perché fanno bene al calcio”. “Cristiano l’ho visto carico ma la sua voglia di gol non la scopriremo domani – aggiunge Bonucci -. Fa piacere far parte di questa pagina della storia del calcio. Domani si affrontano due squadre che hanno due dei più grandi giocatori di calcio, due alieni. Come si ferma Messi? Con un grande lavoro di squadra. E’ un fuoriclasse e da solo ti può far vincere le partite”. Pirlo non crede nemmeno alla crisi della Pulce: “Messi è in un momento particolare della sua vita, però in partita ha sempre dimostrato il suo valore, credo che più che tecnico sia un problema mentale. In campo è un fenomeno e lo ha fatto vedere anche in questo scorcio di campionato e Champions”.