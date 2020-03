Poker di Ilicic in Champions, Caressa: “Fosse al Barça sarebbe già Pallone d’Oro”

Nella gara di ritorno contro il Valencia, l’Atalanta ha regalato momenti di gioia ai suoi tifosi e a tutti gli appassionati di calcio. La squadra di Gasperini ha strappato la qualificazione ai quarti di finale di Champions League grazie anche alla prestazione monstre di Josip Ilicic. Lo sloveno ha incantato nel silenzio assoluto del Mestalla facendo però esultare una città intera.

PALLONE D’ORO – La prestazione del giocatore nerazzurro ha esaltato anche gli addetti ai lavori. Fabio Caressa, giornalista di SkySport ha commentato così l’exploit dell’ex fantasista del Palermo: “Ilicic ha preso per mano l’Atalanta e ha fatto vedere una forza straordinaria. Lo sapete che se giocasse al Barça, per lui si parlerebbe già di Pallone d’Oro? Ha segnato già 14 gol in due mesi e mezzo neanche di 2020…”.