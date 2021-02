Porto, Conceicao: “Dispiace per il gol subito ma a Torino ce la giocheremo”

Il Porto disputa una partita quasi perfetta in Champions League. All’andata degli ottavi di finale, la formazione portoghese si impone ai danni della Juventus, anche se il 2-1 tiene aperta la qualificazione in vista del ritorno.

LE PAROLE DI CONCEICAO

Il tecnico Sergio Conceicao commenta il risultato ai microfoni di Sky Sport: “Dispiace per il gol subito ma fino al 70’ la Juve è stata bloccata da noi con una pressione alta. Noi creavamo difficoltà ai bianconeri che non avevano spazio per la costruzione. Stavamo bene, avremmo potuto fare il gol del 3-0 con Sérgio Oliveira. È un finale dolce-amaro, e i giocatori non meritavano di subire una rete. Non abbiamo fatto una gara spettacolare ma abbiamo giocato come sappiamo fare. Chiesa è molto bravo sulle fasce e anche Cristiano Ronaldo in mezzo è pericoloso. Siamo solo alla gara di andata adesso vediamo come ci comporteremo a Torino dove modificheremo qualcosa. Non dovremo commettere errori però per portare a casa la qualificazione”.