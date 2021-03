Porto, Conceicao: “Juventus costruita per la Champions, ma vogliamo vincere”

Il tecnico del Porto, mister Sergio Conceicao ha parlato alla vigilia della sfida con la Juventus, valevole per il ritorno degli ottavi di Champions League: “Conosciamo la Juventus, i bianconeri in questo periodo hanno potuto recuperare alcuni giocatori importanti come Cuadrado. Faremo il possibile per poter essere degni dello stemma che abbiamo sul petto, che è la storia del Porto. Troveremo una squadra che di recente ha giocato finali di Champions, che ha investito molto per poter vincere questa competizione. Cercheremo di fare una partita che rifletta il nostro modo di essere squadra e proveremo fino alla fine a vincerla”. Sulla stanchezza Conceicao non cerca scuse: “Abbiamo alcuni giocatori che hanno giocato di più e che al momento sono in dubbio per problemi fisici. Ma noi allenatori siamo qui per trovare le soluzioni”.

