Porto, Conceicao: “Milan avversario titolato ma dobbiamo batterlo”

Il tecnico del Porto ha parlato alla vigilia del match di Champions contro il Milan

PARTITA DIFFICILE – Sulla difficoltà della sfida, Conceição ha rivelato:"Speriamo di fare una buona partita e un buon risultato. Sarà una serata molto importante, decisiva per il passaggio del turno. Affrontiamo un avversario ostico che è uno dei club più titolati al mondo, ma puntiamo comunque a vincere. E' la nostra occasione per mettere in campo quello che abbiamo preparato in settimana. La cosa più importante è l'identità, vincere seguendo le nostre idee di gioco. Abbiamo imparato dalla sconfitta con il Liverpool. In partita si possono fare cose buone e meno buone, ma a questo livello si affrontano squadre che ti puniscono al minimo errore e serve stare attenti".