Porto, Conceicao: “Milan forte ma noi giocheremo per vincere a S. Siro”

Il tecnico del Porto ha presentato il match di domani contro i rossoneri

GRANDE STORIA - Sulla storia del Milan, ha rivelato: "Ogni partita è diversa, ogni avversario è diverso. Il Milan ha diversi giocatori di qualità. Chiunque di loro giocherà, ci creerà pericoli. Sono una squadra fortissima e dovremmo impegnarci per batterli a livello di qualità individuale e collettiva. L'atmosfera non sarà a nostro favore. Sarà una partita molto difficile, tra due squadre di qualità. Noi giocheremo ovviamente per vincere. Loro sono a zero punti, ma parliamo sempre di un club storico che ha vinto sette Champions e quattro mondiali per club. La squadra di Pioli gioca in uno dei migliori campionati al mondo, la Serie A. Ha vinto la scorsa partita a Roma, contro una squadra forte e allenata da uno dei migliori tecnici al mondo".