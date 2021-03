Porto, insultato Cristiano Ronaldo: “E’ un maiale. Ci siamo vendicati dei ladri italiani”

Fernando Saul, dipendente e speaker dell’FC Porto, ha reagito sui social dopo la qualificazione ai quarti di finale di Champions League della squadra del difensore Pepe a spese della Juventus. Un messaggio irrispettoso e volgare contro il campione portoghese che è stato preso di mira. “Ci siamo vendicati dei ladri italiani, ci siamo vendicati del maiale Ronaldo per quello che ha fatto al Dragao. Che successo, questo è Porto! “. Questo il testo del messaggio di Saul, riportato su diversi organi di stampa portoghesi. Saul non è nuovo a queste prese di posizioni pesanti. Nel 2017 fu sospeso per 30 giorni per aver urlato ai microfoni dello stadio “Siamo stanchi di essere derubati”.