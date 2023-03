Porto-Inter, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Per quanto riguarda l'Inter, Inzaghi recupera Skriniar che potrebbe dunque essere in campo anche se Darmian appare in vantaggio per affiancare Acerbi e Bastoni. Out Gosens sulla corsia sinistra, ci sarà quindi Dimarco ad agire in quella posizione. In avanti Dzeko appare favorito su Lukaku per partire dall'inizio accanto a Lautaro Martinez.