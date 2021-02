Porto-Juventus streaming e diretta tv, dove vedere il match

Porto-Juventus si gioca questa sera, mercoledì 17 febbraio 2021 alle ore 21.00 per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Padroni di casa guidati da Conceicao, ospiti sotto la sapiente guida di Andrea Pirlo.

Porto-Juventus, le probabili formazioni

Squadra che sembrano essere stato ormai decise. Il Porto scenderà in campo con Marchesin; Manafà, Mbemba, Pepe, Zaidu; Corona, Oliveira, Uribe, Otavio; Marega, Taremi. Ospiti a caccia di riscatto dopo la sconfitta in campionato contro il Napoli. Juventus che quindi si affiderà a Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Chiesa, Rabiot, Bentancur, McKennie; Morata, Cristiano Ronaldo.

PORTO (4-4-2): Marchesin; Manafà, Mbemba, Pepe, Zaidu; Corona, Oliveira, Uribe, Otavio; Marega, Taremi.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Chiesa, Rabiot, Bentancur, McKennie; Morata, Cristiano Ronaldo.

Dove vedere il match in diretta e streaming

La partita Porto-Juventus, valida per l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2020/21, si giocherà allo ‘Estadio do Dragao’ di Oporto alle ore 21.00 di oggi, mercoledì 17 febbraio 2021. Il ritorno è previsto per il 9 marzo all’Allianz Stadium.

Porto-Juventus verrà trasmessa in diretta tv da Sky: i canali di riferimento dai quali si potrà vedere la sfida saranno Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Il match non sarà trasmesso in chiaro sulle reti Mediaset.

Porto-Juventus sarà trasmessa anche in diretta live streaming. Chi è in possesso di un abbonamento Sky potrà scaricare l’app di Sky Go su smartphone e tablet, oppure su pc o notebook.

Esiste poi un’altra opzione per seguire la partita tra portoghesi e bianconeri, ovvero Now Tv: il servizio di streaming di Sky offre infatti la visione di diversi eventi calcistici nel proprio palinsesto. Bisognerà collegarsi al sito e acquistare uno dei pacchetti specifici.