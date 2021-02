Porto, Marchesin: “Adesso la Juve ci deve rispettare e non sottovalutare”

Il portiere del Porto Agustín Marchesín al termine del match vinto contro la Juventus in Champions League ha commentato il 2-1. «Sono molto contento del lavoro di tutti i miei compagni e stasera contro la Juventus abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. I bianconeri ci devono rispettare e che nessuno può permettersi di sottovalutarci. Ci siamo preparati bene bene durante la settimana, il mister ci ha detto cosa sarebbe successo e quando andiamo in campo lo rispettiamo e dimostriamo chi siamo. Oggi abbiamo dimostrato di meritare di stare in Champions e sappiamo di aver affrontato una grande rivale. Adesso ce la giocheremo a Torino”.