Porto-Milan, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 21 il match di Champions League dei rossoneri

Redazione ITASportPress

Porto-Milan si gioca questa sera, martedì 19 ottobre 2021 alle ore 21. Il match dei rossoneri sarà valido per il terzo turno del girone di Champions League. Dopo due sconfitte, gli uomini di Stefano Pioli cercano la svolta ma dovranno avere la meglio dei ragazzi di Sergio Conceicao.

Porto-Milan, le formazioni

Diversi dubbi di formazione per entrambe le squadre. Per il Milan di Pioli una buona notizia: il recupero di Ibrahimovic che andrà, però, in panchina almeno all'inizio. Questi i possibili 22 scelti da Conceicao e il Diavolo per Porto-Milan:

PORTO (4-2-3-1): Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Mbemba, Wendell; Uribe, Sergio Oliveira; Corona, Otavio, Luís Díaz; Taremi.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori, Calabria; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud.

Dove vedere il match

Porto-Milan si giocherà come detto questa sera, martedì 19 ottobre allo Stadio do Dragão di Porto, in Portogallo. Il fischio d'inizio è previsto per le ore 21.

La gara tra Porto e Milan sarà trasmessa in diretta tv da Sky. Precisamente la sfida di Champions League potrà essere seguita sui seguenti canali: Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). La sfida dei rossoneri sarà visibile anche in chiaro su Canale 5.

Per gli appassionati che vorranno vedere la partita in diretta streaming sarà possibile farlo. Il match sarà disponibile per gli abbonati Sky grazie al servizio Sky Go, la cui app è scaricabile su pc, smartphone e tablet. Per tutti gli altri ci sono due alternative: Mediaset Play (basterà registrarsi ed accedere alla sezione delle dirette) e NOW, la piattaforma on demand utile per assistere alla programmazione di Sky dopo aver sottoscritto un abbonamento.