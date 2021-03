Porto, Pepe dopo aver eliminato la Juventus ha svelato il segreto: “La rapadura”

Il Porto ieri sera all’Allianz Stadium ha perso 3-2 contro la Juventus ma si è qualificato ai quarti di finale di Champions League grazie al numero di gol segnati in trasferta. Il portoghese 38enne Pepe ha giocato una partita sontuosa con il 100% di contrasti aerei vinti. Al minuto 124′ dei tempi supplementari una ‘bicicletta’ salva risultato pazzesca.

Come un ragazzino è uscito vincitore mandando il pallone fuori area. Pepe poi ha spiegato qual è la sua forza che gli ha permesso di lottare come un leone fino al termine della partita. “È tanta rapadura dal Nordest!”, ha scherzato il giocatore rispondendo a una domanda della giornalista brasiliana Clara Albuquerque, di TNT Sports. La Rapadura è lo zucchero di canna non raffinato tipico dell’America Centrale e Latina. È una forma solida di saccarosio ottenuta facendo bollire ed evaporando il succo di canna da zucchero.