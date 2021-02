Porto, Pepe: “Non sarà facile ma vogliamo battere la Juventus”

Il difensore ex Real Madrid, Pepe, attualmente in forza al Porto, ha parlato ai microfoni ufficiali della UEFA in vista della gara di Champions League che vedrà i portoghesi sfidare la Juventus. “Non sarà facile, ma cercheremo di fare del nostro meglio, essere fedeli a ciò che il nostro allenatore ci chiede e competere in entrambe le partite per passare questo turno. Spero nella vittoria ma sappiamo che sarà molto difficile. La Juventus ha grandi giocatori. Per me hanno il migliore del mondo, Cristiano Ronaldo, quindi non sarà facile. Sarà la prima volta che lo troverò da avversario, la sfida più importante sarà quella tra Porto e Juventus e non la nostra. Mi sono allenato tante volte con lui. Sarà una partita speciale – dichiara in conclusione il roccioso difensore portoghese – .