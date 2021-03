Porto, Taremi: “Non ci interessa il pareggio, con la Juventus per vincere”

Giornata di vigilia in casa Porto, l’attaccante dei Dragoes Taremi ha parlato in conferenza stampa prima della sfida con la Juventus, valevole per gli ottavi di Champions League: “Vinceremo la partita, non ci interessano il pareggio o la sconfitta. Se ci pensiamo, abbiamo già perso in partenza. Abbiamo preparato una buona strategia e daremo tutto per uscire dal campo vittoriosi. Segnare o meno alla Juve di nuovo non mi interessa. Quello che mi importa è che vinca il Porto. Farò del mio meglio così come tutti i miei compagni. Sono convinto che sarà una grande partita, perché si affronteranno due squadre forti. È importante essere concentrati 90 minuti. Mi piace giocare in Champions League, così come a tutti i giocatori del mondo. Il mio passato? Non interessa, vivo nel presente e penso alla prossima partita. È emozionante giocare contro la Juventus”.

