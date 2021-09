Porto travolto dal Liverpool, Conceicao: “Le giovani avrebbero fatto meglio”

Il tecnico dei Dragones furioso dopo la sconfitta 5-1 contro il Liverpool

Dura sconfitta per il Porto nella seconda giornata del girone di Champions League. Il Liverpool si è imposto in casa al do Dragão con un netto 5-1. Furibondo al termine della sfida il tecnico Sergio Conceicao che nel corso delle interviste post match, come riporta anche Goal, non ha nascosto la sua delusione e la sua amarezza nei confronti dei giocatori scesi in campo.

FURIA - “Se avessimo fatto giocare i ragazzi delle giovanili avrebbero fatto certamente meglio", ha sentenziato Conceicao. "Sono stato io a fallire, a non far passare il giusto messaggio. Devo capire con il presidente se questi giocatori sono disposti a seguire il loro allenatore. E’ stato un disastro, per me quanto accaduto è vergognoso". Il Porto, in virtù di questa sconfitta maturata contro i Reds, resta a quota un punto nel Gruppo B di Champions League e resta davanti al Milan, fermo ancora a quota zero a causa del doppio k.o. contro Atletico Madrid e Reds. La terza sfida del raggruppamento potrebbe già essere un'ultima spiaggia sia per i portoghesi che per il Diavolo.