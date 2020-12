Porto, Vitor Baia: “Juventus grande squadra ma crediamo possibile approdare ai quarti di finale”

Il Porto terzo in classifica in campionato e secondo nel girone di Champions League dietro il Manchester City preoccupa la Juventus che dovrà affrontarlo agli ottavi di finale di Champions League. Vitor Baia, vicepresidente del Porto, ha commentato il sorteggio: “In questa fase del torneo qualsiasi avversario sarà complicato. Ci è capitata la Juventus e su di essa dobbiamo concentrarci. È una grande squadra, lo sappiamo tutti, una delle migliori al mondo. Ma siamo preparati. Sono ottimista per natura, per me il Porto è al di sopra di ogni squadra. Non abbiamo paura, siamo fiduciosi. Non partiamo battuti in partenza e crediamo che sia possibile approdare ai quarti di finale”