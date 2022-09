Prima balla a Parigi poi sfiora il pareggio: Juve ko 2-1. Milan non passa e a Salisburgo è 1-1

Grandi sfide per il martedì di Champions

Il cammino delle italiane in Champions in questo primo martedì di coppe si è chiuso con un pareggio e una sconfitta. Il Psg ha battuto la Juventus 2-1 con doppietta di Mbappè a Salisburgo i campioni d'Italia non sono andati oltre l'1-1. Dopo cinque minuti Mbappé sblocca subito con un super gol al volo. Donnarumma salva su Milik e Kostic va a un soffio dal pari, ma Mbappé serve il bis. Primo tempo troppo Paris e poca Juve. A inizio ripresa la riapre il neo-entrato McKennie, poi Vlahovic sfiora il 2-2 e l’attaccante parigino manca la tripletta. Inizia con un ko il cammino dei bianconeri.