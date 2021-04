Pronostici rispettati: Manchester City e Real Madrid eliminano Borussia Dortmund e Liverpool

Dopo i verdetti di ieri, sono terminati questa sera i Quarti di finale di Champions League. Nessuna sorpresa rispetto ai pronostici della vigilia, a passare il turno sono le squadre che già avevano messo la testa avanti all’andata: Manchester City e Real Madrid.

Borussia Dortmund-Manchester City 1-2

Nonostante lo spavento iniziale, Il Manchester City vola alle semifinali di Champions League ed elimina il Borussia Dortmund. La squdra di Terzic passa presto in vantaggio: al 15′ magia di Bellingham che da dentro l’area trova un interno a giro che coglie di sorpresa la difesa inglese e si infila all’incrocio. Ancora una volta, però, Emre Can si conferma protagonista in negativo della doppia sfida: al 53′ provoca un rigore con un intervento scoordinato in area e un tocco di mano. Dal dischetto si presenta Mahrez che rimane freddo e fa 1 a 1. Al 75′ congela il discorso qualificazione il Golden Boy Foden che dal limite dell’area tira una staffilata che si infila alle spalle del portiere del BvB.

Marcatori: 15′ Bellingham (B), 53′ rig. Mahrez (M), 75′ Foden (M)

BORUSSIA DORTMUND (4-3-2-1): Hitz; Morey (81′ Tigges), Akanji, Hummels, Guerreiro; Bellingham (81′ Brandt), Emre Can, Dahoud (75′ Hazard); Knauff (68′ Reyna), Reus; Haaland. All. Terzic

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Dias, Stones, Zinchenko; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Mahrez (88′ Sterling), B. Silva, Foden. All. Guardiola

Ammonito: Bellingham (B)

Liverpool-Real Madrid 0-0

Il Liverpool tra le mura di Anfield non riesce a ribaltare risultato e pronostici: a passare il turno è il Real Madrid. Prestazione sontuosa della squadra di Zidane che con un possesso palla quasi ipnotico ha addormentato la gara quando serviva e ha reso vane le speranze dei Reds. La compagine guidata di Klopp non è stata particolarmente ficcante in fase offensiva, ma grande parte del merito va data anche alla prestazione di altissimo livello della linea difensiva madrilena.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Phillips, Kabak (60′ Diogo Jota), Robertson; Wijnaldum, Fabinho, Milner (60′ Thiago Alcantara); Salah, Firmino (82′ Shaqiri), Mané (82′ Oxlade-Chamberlain). All. Klopp

REAL MADRID (4-3-3): Courtois: Valverde, Militao, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos (72′ Odriozola); Asensio (82′ Isco), Benzema, Vinicius (72′ Rodrygo). All. Zidane

Ammonito: Casemiro, Robertson