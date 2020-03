Psg, accuse a Di Maria e compagni per insulti e antisportività verso il Borussia Dortmund. Anche Icardi coinvolto

Il Psg ha ribaltato il risultato dell’andata ed eliminato il Borussia Dortmund nella gara degli ottavi di finale di Champions League. Un successo per 2-0 che ha creato grandissimo entusiasmo, forse anche troppo.

Fa discutere, infatti, la festa dei giocatori subito dopo la gara. Molti di loro hanno ignorato alcune restrizioni a causa dell’emergenza coronavirus. Ma non solo. C’è chi, come Marca, sottolinea il comportamento provocatorio e antisportivo di Di Maria e compagni. In modo particolare in due momenti durante e dopo la partita contro i tedeschi.

ACCUSE – Secondo le telecamere della Movistar Champions League, alcuni giocatori del Psg hanno insultato i loro avversari nella celebrazione del secondo gol e poi anche alla fine. Non solo l’esultanza per imitare e prendere in giro Haaland, ma anche insulti verso i rivali. Su tutti Angel Di Maria avrebbe detto: “Dobbiamo segnare sei, sette … Tutti i gol che possiamo. Li umilieremo, umilieremo questi figli di p ***”. Al termine della gara anche Mauro Icardi avrebbe detto qualcosa di molto simile: “Ora non festeggiano i figli di p *** “.