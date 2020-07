Psg, Al-Khelaifi sull’Atalanta: “Tra le migliori squadre italiane del momento. Sfida interessante”

Il sorteggio di Nyon ha consegnato alle squadre italiane un proseguo di Champions tutt’altro che positivo. La Juventus in caso dovesse ribaltare il Lione se la vedrebbe con una tra Real Madrid e Manchester City, mentre il Napoli troverebbe sulla sua strada Chelsea o Bayern. Le urne non sono state benevole nemmeno con l’Atalanta che ha pescato il Psg come avversario ai quarti di finale.

AL KHELAIFI: “ATALANTA TRA LE MIGLIORI”

Intervistato dai canali ufficiali del Psg, il presidente Al Khelaifi ha commentato così il sorteggio: “Avremo un confronto molto interessante con questa squadra, l’Atalanta. Un avversario che rispetteremo come facciamo sempre, e che quest’anno si è confermata tra le migliori squadre italiane del momento. Non vediamo l’ora di riassaporare il profumo speciale di questa competizione, in un formato che non ha precedenti. Purtroppo i nostri tifosi non potranno accompagnarci a Lisbona, ma so che potremo comunque contare sul loro straordinario sostegno da tutto il mondo. Riesco a sentire la loro impazienza, il desiderio di vivere emozioni forti con il loro PSG. Per prima cosa avremo però le due finali di coppa nazionale da a fine mese, due sfide di alto livello per giocatori e staff tecnico”.