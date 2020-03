Psg, allarme Mbappé: a rischio la sua presenza contro il Borussia Dortmund

A due giorni dalla sfida con il Borussia Dortmund, valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League e in programma mercoledì sera al Parco dei Principi a porte chiuse a causa dell’emergenza Coronavirus, scatta l’allarme in casa Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé, come riporta Le Parisien, non si è infatti allenato nella giornata odierna a causa di un fastidioso mal di gola, che l’attaccante si trascina ormai da domenica mattina. La sua presenza per la sfida con i tedeschi, a questo punto, è quindi in forte dubbio, anche se il giocatore potrebbe tornare ad allenarsi regolarmente già domani.