PSG-Basaksehir, nuove polemiche: l’assistente chiamato “zingaro” dai giocatori turchi

PSG-Istanbul Basaksehir si è conclusa ieri con la netta vittoria dei francesi, ma il triplice fischio non placa le polemiche. Ha destato scalpore la protesta della formazione turca nei confronti dell’assistente arbitrale rumeno Sebastian Coltescu, reo di aver utilizzato espressioni razziste nei confronti dei giocatori di colore nella serata di martedì. La sfuriata contro il quarto uomo si è conclusa con l’uscita dal campo delle due squadre e con l’esclusione dell’assistente dal match, proseguito mercoledì dopo la sospensione.

REPLICA

Dopo le gravi accuse, ora Coltescu potrebbe passare al contrattacco. Infatti il canale rumeno Digi24 ha riproposto un filmato della scena incriminata, facendo notare come si senta distintamente una voce dall’accento turco che in inglese definisce i rumeni come “zingari”. Un dettaglio che cambierebbe la posizione del club turco e forse potrebbe anche cambiare l’entità della sanzione prevista per il quarto uomo. Infatti il Basaksehir ha fatto sapere di non voler assolutamente accettare altre sanzioni che non siano l’esclusione definitiva di Coltescu dalle competizioni Uefa, come riportato dal Daily Mail.