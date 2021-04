Psg-Bayern Monaco diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Psg-Bayern Monaco si gioca oggi, martedì 13 aprile 2021, alle ore 21 per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Dopo lo spettacolare 2-3 dell’Allianz Arena maturato lo scorso mercoledì, i tedeschi cercano la rimonta ma i francesi non vorranno farsi sorprendere.

Psg-Bayern Monaco, le probabili formazioni

Queste le probabili formazioni di Psg-Bayern Monaco con le scelte di Pochettino e Flick:

PSG (4-2-3-1): Keylor Navas; Dagba, Danilo Pereira, Kimpembe, Diallo; Gueye, Paredes; Di Maria, Neymar, Draxler; Mbappé. All. Pochettino.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Sané, Müller, Coman; Choupo-Moting. All. Flick

Ricordiamo che negli ospiti mancherà bomber Lewandowski per infortunio mentre nei padroni di casa sono di ritorno dalla positività al Covid gli italiani Florenzi e Verratti. Dovrebbe partire dalla panchina Moise Kean.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Psg-Bayern Monaco si disputerà al Parco dei Principi di Parigi oggi, martedì 13 aprile 2021, con calcio d’inizio alle ore 21.00. Il ritorno dei quarti di finale della Champions League 2020/21 ripartirà dal 2-3 dell’andata in favore dei francesi.

Come tutto il resto della Champions League, anche questa partita tra francesi e tedeschi verrà trasmessa in diretta tv su Sky. Per seguire la sfida bisognerà sintonizzarsi sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (al 252 del satellite). Il match sarà visibile anche in chiaro su Canale 5.

Gli abbonati Sky potranno seguire in diretta streaming Psg-Bayern Monaco su Sky Go, piattaforma inclusa nell’abbonamento per tutti i clienti: sarà sufficiente scaricare l’app sul proprio dispositivo mobile. Il match potrà essere seguito attraverso NOW, previo acquisto di uno dei pacchetti. La sfida sarà anche visibile per tutti gli appassionati anche su Mediaset Play.